На Орловщине будут развивать электроэнергетику

Мероприятия энергетической программы рассчитаны на 2023-2027 годы.



Правительство Орловской области утвердило схему и программу перспективного развития электроэнергетики региона на 2023-2027 годы. Документ разработан в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. Целью программы является планирование развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую и тепловую энергию. Кроме того, власти ставят задачу формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры. Последняя призвана обеспечить не только социально-экономическое развитие региона, но и внедрить экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Орловской области.

Также специалисты планируют создание условий для технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, повышение параметров энергосбережения и энергоэффективности всей системы и определение существующих и образующихся ограничений в энергосистеме Орловской области с разработкой первоочередных мероприятий по их ликвидации. Словом, на ближайшие годы запланированы реконструкция и модернизация объектов электроэнергетики. Выполняться программа будет за счет средств самих энергетиков. Власти в данном случае выступают скорее как кураторы.

Согласно приложенной справке, топливно-энергетический комплекс является одним из устойчиво работающих производственных комплексов региональной экономики. Он влияет на состояние и перспективы ее развития, обеспечивая 2,8 процента ВРП Орловской области. Главной проблемой технического плана генерирующих и электросетевых предприятий региона является старение оборудования и износ основных фондов. По данным правительства Орловской области, степень износа основных фондов крупных и средних промпредприятий составляет около 51 процента, причем более 10 процентов основных фондов изношены полностью.

Для решения проблемы органы исполнительной власти намерены внедрить механизм субсидирования – бюджетную поддержку будут получать предприятия, увеличившие объем производства за счет технического перевооружения и модернизации. Программой, среди прочего, предусмотрено развитие сетей напряжением 110 кВ и выше. Это обосновано, прежде всего, экономическим развитием региона с появлением на территории Орловской области новых зон энергопотребления, а также необходимостью создания условий для присоединения новых потребителей к сетям энергосистемы, ликвидации ограничений в электрических сетях, повышения пропускной способности сетей, замены оборудования, не соответствующего нормам. В частности, планируется реконструкция подстанций 110-220 кВ с морально и физически устаревшим оборудованием.

«В соответствии с проведенным анализом состояния объектов в энергосистеме Орловской области отсутствует необходимость выполнения дополнительного сетевого строительства, — говорится в паспорте программы. — Критерием замены основного технического оборудования в связи с высоким процентом износа электросетевого оборудования в энергосистеме Орловской области принят срок эксплуатации 40 лет».

ИА «Орелград»