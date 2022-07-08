Облсовет меняет статус губернатора

С инициативой об изменении статуса в парламент обратился сам губернатор.



Депутаты Орловского облсовета на прошедшей сессии в первом чтении рассмотрели законодательную инициативу, внесенную губернатором Орловской области. Законопроект предполагает внесение изменение в региональный закон о статусе губернатора, который был принят еще в 2001 году. С тех пор он неоднократно менялся, в последней редакции закон был утвержден 1 апреля 2021 года. Согласно новой редакции губернатору Орловской области, а также его супруге и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, им запрещено владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Ряд поправок касаются внутренних дел региона. Так, губернатор получил право выносить предупреждения и объявлять выговоры главам муниципальных и местных администраций за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. В законе появится новая норма, которая даст губернатору право отрешать от должности главу муниципального образования или местной администрации. Подобное будет возможно в случае, если в течение месяца со дня вынесения губернатором предупреждения или объявления выговора «проштрафившимся» главой не будут приняты (в пределах своих полномочий) меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения или объявления выговора.

Также губернатор получает право на обращение в представительный орган муниципального образования с инициативой об удалении главы муниципального образования в отставку. Такое будет возможно, в том числе, в случае систематического недостижения показателей, принятых в регионе для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Напомним, подобный рейтинг в Орловской области составляется ежегодно. Лучшие города и районы получают награду в виде дополнительных траншей из областного бюджета. К худшим участникам рейтинга официально не применялись никакие меры. Однако теперь в законе региона появится инструмент отправки худших глав в отставку.

Кстати, согласно законопроекту, губернатор вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Орловского областного Совета народных депутатов на основаниях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

ИА «Орелград»