Орловская школа подыграла «нужному» подрядчику?

Признаки нарушения антимонопольщики усмотрели в проведенных торгах.



Орловское УФАС России провело очередное заседание по рассмотрению жалобы индивидуального предпринимателя, поданной на среднюю общеобразовательную школу № 2 города Ливны. «Орелград» уже рассказывал о начале этого процесса. Дело было возбуждено по признакам нарушения в действиях школы норм Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона. Школа искала подрядчика для выполнения работ по строительству дополнительного корпуса. Контракт достался единственному участнику – некой компании «Авалон».

Антимонопольщики запросили у участников разбирательства необходимую информации. Так, в своих пояснениях школа указывает: выполнение работ с использованием оборудования, указанного в проектно-сметной документации было «направлено на достижение цели проведения закупки — строительство корпуса, которая включает в себя строительство и комплектацию объекта строительства оборудованием». Неправомерные действия, образующие состав вменяемого правонарушения не привели к нарушению прав и интересов ИП, подавшего жалобу, считают в школе. По мнению ее представителей, его интересы не были затронуты уже хотя бы тем, что на участие в закупке была подана всего одна заявка — от подрядчика, с которым и был заключен муниципальный контракт.

Других желающих принять участие торгах не было, что, по мнению МБОУ СОШ №2, является отсутствием в ее действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. После такого заявления Комиссия Орловского УФАС России решила «в целях полного и всестороннего рассмотрения настоящего дела» привлечь к процессу единственного участника и победителя электронного аукциона компанию «Авилон» в качестве заинтересованного лица, в том числе для получения дополнительных сведений.

В результате уже в июне в УФАС поступила дополнительная информация, которая пролила новый свет на организацию торгов. Изучив материалы и заслушав позицию ответчика, комиссия усмотрела в действиях школы признаки нарушения антимонопольного законодательства. Выразились они в «необоснованном включении в состав аукциона работ (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанных между собой, которые приводят (могут привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».

Теперь, согласно части 1 статьи 48.1 закона о защите конкуренции, перед окончанием рассмотрения комиссия должна принять заключение об обстоятельствах дела. Поскольку на это требуется время, финальное рассмотрение отложено. Новое заседание назначено на 26 июля 2022 года. Кстати, стороны могут потратить это время на сбор новых доказательств.

ИА «Орелград»