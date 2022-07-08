Орловские эксперты раскритиковали рекламу федерального банка

Под «горячую руку» попали телевизионные ролики на федеральных каналах.



Собравшиеся на заседание в Орловском УФАС России эксперты оценили рекламу компании «Газпромбанк» на предмет соответствия закону. Как сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, вопрос был рассмотрен в рамках заседания экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, вузов, общественных организаций, бизнес-сообщества, а также специалистов в сфере рекламы. Провела мероприятия Елена Гришунова, глава отдела естественных монополий и рекламы УФАС.

«Основной вопрос повестки дня касался оценки рекламы АО «Газпромбанк», транслируемой на федеральных телеканалах, на предмет установления наличия (отсутствия) признаков нарушения рекламного законодательства, — следует из информации орловского антимонопольного органа. — Большинство членов экспертного совета пришли к выводу, что информация в рекламном ролике способна ввести в заблуждение потребителей рекламы, в том числе относительно всех условий предоставления финансовой услуги, возможности получения рекламируемой банковской карты любым лицом, бесплатного бессрочного использования карты без дополнительных затрат, а также получения оптимальной 100-процентной выгоды при ее использовании».

В ведомстве объяснили, что требования четко регламентированы федеральным законом о рекламе. Он гласит, что реклама должна быть добросовестной и достоверной, иные ее варианты попросту не допускаются. Кроме того, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

«Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую они понесут, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий», — такое разъяснение дали в УФАС.

Что касается вынесенного решения, то все мнения экспертов, как заверила Елена Гришунова, будут учтены при анализе имеющихся в УФАС документов в рамках возбужденного дела, а также при вынесении процессуального решения.

ИА «Орелград»