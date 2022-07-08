Орловский ТФОМС заработал 37 миллионов на штрафах

Утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда за 2021 год.



Депутаты Орловского облсовета заслушали и утвердили отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2021 год. Согласно документу, бюджет был исполнен по доходам в сумме 11,509 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 11,506 миллиарда. Профицит, то есть превышение доходов над расходами, составил 3,563 миллиона рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что планом годовых бюджетных назначений доходы были предусмотрены в объеме 10,997 миллиарда рублей. Однако фактические поступления составили 11,509 миллиарда, то есть более 500 миллионов поступили сверхплана. Сам план по доходам по итогам прошлого года оказался превышен на 4,7 процента.

Что касается структуры доходов, то они следующие. Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней составили 37,773 миллиона рублей. Речь идет о выплатах в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в том числе денежных взысканиях, налагаемых в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств. К этой же категории отнесены выплаты по искам. Например, прокуратура нередко отсуживает у осужденных в пользу ТФОМСа компенсацию затрат на лечение граждан, пострадавших от действий преступников. Иными словами, преступник обязан возместить государству затраты на лечение своей жертвы.

Впрочем, основным источником доходов бюджета ТФОМСа, как и в предшествующие годы, стали межбюджетные трансферты из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Они поступили в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области и составили в 2021 году 9,861 миллиарда рублей. По данному показателю план был выполнен на 100 процентов. Из них 1,037 миллиарда рублей были перечислены региону на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе пациентам с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИА «Орелград»