Орловских призывников отправят в Росгвардию

Ряды росгвардейцев в ближайшее время пополнят 50 молодых людей.



Сразу 50 призывников из Орловской области в ближайшие дни будут направлены для прохождения воинской службы в части Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения силового ведомства. Сообщается, что как раз в эти дни представители регионального Управления Росгвардии во взаимодействии с областным военкоматом завершают отбор кандидатов для прохождения службы по призыву в воинских частях ФС ВНГ РФ, расположенных в Москве, Московской области, Калуге и Санкт-Петербурге.

«До 15 июля 50 будущих росгвардейцев будут направлены в войска национальной гвардии Российской Федерации, — говорят в ведомстве. — На сборном пункте военнослужащие тероргана Росгвардии помогают юношам адаптироваться к предстоящей службе, рассказывают об истории ведомства, общаются с родными и близкими призывников».

Всего по итогам весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ отправятся порядка одной тысячи призывников из Орла и Орловской области. Силовики заверяют, что они не будут направляться в места проведения специальной военной операции.

«Желание новобранца проходить службу в том или ином регионе учитывается наравне с состоянием здоровья, образованием и прочими личностными особенностями», — поясняет также начальник группы учета и комплектования Управления Росгвардии по Орловской области майор Максим Теряев.

Напомним, очередной призыв стартовал 1 апреля 2022 года, а продлится он по 15 июля. Ранее пресс-служба администрации Орла рассказала, что задание Западного военного округа для областного центра на этот период – порядка 250 человек. Поезда с новобранцами отправляются со станции «Орел» ежедневно.

«Ребята идут в армию осознанно», — отмечает заместитель начальника отдела подготовки призыва и набора граждан на военную службу по контракту военного комиссариата Орловской области Юрий Лазарев. По его словам, с каждым годом число уклонистов уменьшается.

«По сравнению с тем, что было порядка 6 лет назад, количество уклонистов уменьшилось в 10 раз, — отметил он. — Если раньше цифра переваливала за 2000, то сейчас это в районе 200 человек. Например, появилась такая тенденция: молодые люди поступают в вуз, оканчивают первый курс, берут академический отпуск и идут служить в армию. А после завершения службы возвращаются в университет. Они обосновывают это тем, что на последнем курсе обычно находят работу, общаются с потенциальными работодателями и не всякий работодатель готов ждать целый год».

ИА «Орелград»