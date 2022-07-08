Под Орлом два пассажира госпитализированы после столкновения иномарок

Среди них — несовершеннолетний парень.

Вчера два пассажира легкового автомобиля попали в больницу после аварии на трассе «Калуга — Орел». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.35 39-летняя водитель автомобиля «Дэу Нексия» поворачивала налево в районе 195-го километра трассы «Калуга — Орел». В этот момент в нее врезался автомобиль «Мицубиси Поджеро», ехавший сзади в попутном направлении.

Водитель «Дэу» не пострадала, но серьезно досталось ее пассажирам — 39-летнему мужчине и 16-летнему парню. Оба они были госпитализированы с травмами.

ИА «Орелград»