Под Орлом два пассажира госпитализированы после столкновения иномарок

8.7.2022 | 12:26 Новости, Происшествия

Среди них — несовершеннолетний парень.

Вчера два пассажира легкового автомобиля попали в больницу после аварии на трассе «Калуга — Орел». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.35 39-летняя водитель автомобиля «Дэу Нексия» поворачивала налево в районе 195-го километра трассы «Калуга — Орел». В этот момент в нее врезался автомобиль «Мицубиси Поджеро», ехавший сзади в попутном направлении.

Водитель «Дэу» не пострадала, но серьезно досталось ее пассажирам — 39-летнему мужчине и 16-летнему парню.  Оба они были госпитализированы с травмами.

ИА «Орелград»

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