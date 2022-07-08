Под Орлом одна женщина убила корову, а другая пыталась с коровой сбежать

Гражданок предупредили о недопустимости подобных нарушений в будущем.



В Орловской области разу две местные жительницы угодили под пристальное внимание контролирующих органов из-за принадлежащих им коров. Так, в одном случае в Территориальное управление Россельхознадзора поступила информация о жительнице Хотынецкого района. Как пояснили в пресс-службе ведомства, она «осуществила подворный убой инфицированной коровы». Тем самым орловчанка нарушила требования ветеринарного законодательства в части проведения профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота.

В ТУ Россельхознадзора напомнили, что ветеринарные правила строго регламентируют порядок убоя домашнего скота, поскольку нарушение этих правил чревато распространением опасных болезней. Некоторые заболевания являются общими для человека и животных, они представляют собой серьезную угрозу. В данном случае убитая корова была больна лейкозом. Правила же гласят, что для предотвращения распространения и ликвидации очагов лейкоза КРС, убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах.

«Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования», — уточнили в Управлении Россельхознадзора и добавили, что по итогам проверки до гражданки была доведена информация о недопустимости нарушения обязательных требований.

Во втором случае другую орловчанку предостерегли от вывоза больного лейкозом скота за пределы очага заболевания. На сей раз события развернулись на территории Орловского района. Ветеринары просигнализировали в ТУ Россельхознадзора о «готовящемся нарушении гражданкой ветеринарного законодательства в части проведения профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота».

Ранее ветработники выявили очаг заболевания КРС лейкозом. Чтобы спасти свою корову от убоя, владелица решила с ней сбежать – по мнению сотрудников контролирующего ведомства, она планировала переезд в другой район Орловской области вместе с принадлежащими ей животными. Однако по закону больные лейкозов коровы должны быть либо забиты, либо помещены в специальную резервацию. По результатам проверки гражданке было направлено разъяснительное письмо и выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»