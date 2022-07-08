Стали известны кандидаты от Единой России, КПРФ и ЛДПР на довыборах в горсовет

8.7.2022 | 12:51 Новости, Политика

Список кандидатов от «Справедливой России» будет обнародован позже.

Три парламентские партии определились с кандидатами, которые будут выдвинуты на довыборы 2022 года в орловский городской Совет народных депутатов.

Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Кандидаты от партии «Справедливая Россия» станут известны позже.

Округ № 4

«Единая Россия» — Никита Зайцев

КПРФ — Александр Макаров

ЛДПР — Дмитрий Юдин

Округ № 10

«Единая Россия» — Алексей Камзолов

КПРФ — Вячеслав Слипенский

ЛДПР — Максим Гуркин

Округ № 21

«Единая Россия» — Оксана Павлюк

КПРФ — Надежда Булгакова

ЛДПР — Александр Кузнецов

Округ № 22

«Единая Россия» — Владислав Гефель

КПРФ — Сергей Успенский

ЛДПР — Олег Бухтияров

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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