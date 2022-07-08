Стали известны кандидаты от Единой России, КПРФ и ЛДПР на довыборах в горсовет

Список кандидатов от «Справедливой России» будет обнародован позже.
Три парламентские партии определились с кандидатами, которые будут выдвинуты на довыборы 2022 года в орловский городской Совет народных депутатов.
Это «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Кандидаты от партии «Справедливая Россия» станут известны позже.
Округ № 4
«Единая Россия» — Никита Зайцев
КПРФ — Александр Макаров
ЛДПР — Дмитрий Юдин
Округ № 10
«Единая Россия» — Алексей Камзолов
КПРФ — Вячеслав Слипенский
ЛДПР — Максим Гуркин
Округ № 21
«Единая Россия» — Оксана Павлюк
КПРФ — Надежда Булгакова
ЛДПР — Александр Кузнецов
Округ № 22
«Единая Россия» — Владислав Гефель
КПРФ — Сергей Успенский
ЛДПР — Олег Бухтияров
ИА «Орелград»