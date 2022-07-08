В Орле рабочих начали спасать от риска увольнения

«Операция по спасению» затронула уже 60 человек.



Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в рамках реализации дополнительных мер государственной поддержки 60 работников промышленных предприятий региона направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Речь идет о работниках, оказавшихся под риском увольнения. В управлении их называют «первыми ласточками» новой меры, нацеленной на поддержку работодателей и сохранение занятости для попавших под экономический каток работников.

«После потери сотрудников восполнить кадровый состав будет непросто: работодатели, уже наученные горьким опытом, хорошо это понимают, — отмечают в управлении труда и занятости. — Государство протянуло им руку помощи для сохранения имеющихся работников. Первыми среагировали и подали заявки на обучение своих сотрудников два мценских промышленных предприятия. Одно — на обучение девяти человек, другое — пятидесяти одного».

Государство помогает таким предприятиям субсидиями, выплачиваемыми из федерального бюджета. Соответствующее постановление в апреле 2022 года приняло правительство страны. Согласно ему, работодатель может претендовать на возмещение части своих затрат на профессиональное обучение работников. При этом размер субсидии составляет до 59 тысяч рублей на одного сотрудника. В региональном управлении труда и занятости напоминают, что это не единственная подобная мера поддержки. Обучение за казенный счет, в частности, предусмотрено и нацпроектом «Демография». В его рамках пройти обучение также могут те работники, над которыми навис риск увольнения.

ИА «Орелград»