За заслуги перед Орловской областью награждать будут по-новому

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственный указ.



Распоряжение о внесении изменений в указ губернатора от 30 декабря 2021 года № 667 «О знаке отличия «За заслуги перед Орловской областью» внес глава региона Андрей Клычков. Как следует из документа, сделано это в целях поддержания нормативной правовой базы губернатора в актуальном состоянии. Знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности.

Он имеет две степени: знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени и II степени. Соответственно высшей является I степень. Губернатор изменил норму, регламентирующую очередность награждения знаком в зависимости от его степени. До сих пор в указе было зафиксировано, что награждение осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей, как правило, не ранее чем через 3 года за новые заслуги. В новой редакции указа норма оказалась дополнена. Согласно ей, награждение знаком отличия теперь возможно и без соблюдения последовательности. Нарушить очередность можно по ходатайству руководителя органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области по соответствующему направлению деятельности, то есть право на это имеют руководители департаментов областной администрации.

Основанием для внеочередного награждения также может стать ходатайство заместителя губернатора, курирующего соответствующую сферу деятельности. Однако последнее слово останется за самим губернатором. Кстати, поправка в указ обязывает главу региона рассматривать представления к награждению в срок, не превышающий 5 календарных дней со дня поступления представления. В указ внесена и еще одна важная поправка. До последнего времени он гласил, что «лица, награжденные знаком отличия, могут быть премированы инициатором в соответствии с действующим законодательством». Теперь в документе появилась более четкая норма: «Лицам, награжденным знаком отличия, выплачивается единовременное денежное поощрение, размер которого ежегодно устанавливается губернатором Орловской области».

ИА «Орелград»