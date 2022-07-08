Зюганов похвалил то ли орловских, то ли хакасских олигархов

8.7.2022 | 16:07 Новости, Общество

Почетный гражданин Орловской области, лидер КПРФ выступил на встрече с главой государства.

7 июля в Кремле Владимир Путин обсуждал с руководством Госдумы и фракций политических партий работу заксобрания. Он отметил решительность, согласованность и скорость, с которой работают все ветви власти после 24 февраля. Оценил «политическую состоятельность и зрелость» всех фракций.

Далее лаконично выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За ним — Геннадий Зюганов. Он завел речь о том, как остановить вымирание и обнищание, о борьбе за сохранение русского мира и новой индустриализации. Похвалил главу государства, отметил, что даже иногда записывает за ним тезисы. Припомнил свою малую родину.

«И смотрите, Клычкова в прошлый раз поддержали ко мне на Орловщину. Я Вас благодарю, для меня это вопрос принципа. Моя орловская земля вся истерзана: 800 братских могил, 400 с лишним тысяч лучших сынов похоронены, которые ломали фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге хребет.

В этом году Орловщина моя, она не чернозёмная, произведёт по шесть тонн зерна на человека. Шесть тонн – это будет лучший урожай в нашей стране. В Хакасии мы за три года удвоили бюджет, единственный сибирский регион. И даже те, кого называют олигархами, с удовольствием все платят налоги. Говорят, не воруют, занимаются делом, поддерживают людей, поощряют детей войны».

Далее глава государства выслушал представителей других фракций. Расшифровка всех выступлений приводится на сайте Кремля.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования