Зюганов похвалил то ли орловских, то ли хакасских олигархов

Почетный гражданин Орловской области, лидер КПРФ выступил на встрече с главой государства.

7 июля в Кремле Владимир Путин обсуждал с руководством Госдумы и фракций политических партий работу заксобрания. Он отметил решительность, согласованность и скорость, с которой работают все ветви власти после 24 февраля. Оценил «политическую состоятельность и зрелость» всех фракций.

Далее лаконично выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. За ним — Геннадий Зюганов. Он завел речь о том, как остановить вымирание и обнищание, о борьбе за сохранение русского мира и новой индустриализации. Похвалил главу государства, отметил, что даже иногда записывает за ним тезисы. Припомнил свою малую родину.

«И смотрите, Клычкова в прошлый раз поддержали ко мне на Орловщину. Я Вас благодарю, для меня это вопрос принципа. Моя орловская земля вся истерзана: 800 братских могил, 400 с лишним тысяч лучших сынов похоронены, которые ломали фашистскому зверю на Орловско-Курской дуге хребет.

В этом году Орловщина моя, она не чернозёмная, произведёт по шесть тонн зерна на человека. Шесть тонн – это будет лучший урожай в нашей стране. В Хакасии мы за три года удвоили бюджет, единственный сибирский регион. И даже те, кого называют олигархами, с удовольствием все платят налоги. Говорят, не воруют, занимаются делом, поддерживают людей, поощряют детей войны».

Далее глава государства выслушал представителей других фракций. Расшифровка всех выступлений приводится на сайте Кремля.