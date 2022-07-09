Чиновники будут общаться с прокурорами по новым правилам

9.7.2022 | 14:31 Новости, Общество

Порядок направления документов в прокуратуру утвердили в Орле.


Администрация Орловского муниципального округа утвердила, по сути, новые правила своего взаимодействия с надзорным органом. Она приняла порядок направления в прокуратуру Орловского района проектов муниципальных нормативных актов. Согласно этому документу, обязательному направлению подлежат проекты актов, регулирующих бюджетные и земельные правоотношения, а также касающиеся вопросов прохождения муниципальной службы. Проекты внесения поправок в Устав Орловского муниципального округа также должны предварительно направляться на экспертизу в надзорный орган.

Четко регламентирован и порядок взаимодействия, за нарушение которого, вероятно, виновных должностных лиц будут наказывать в дисциплинарном порядке. Так, проекты нормативных муниципальных актов должны направляться в прокуратуру не позднее, чем за семь календарных дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия. Направляться они должны на бумажном носителе или в электронном виде. В последнем случае предусмотрена доставка при помощи электронной почты, а также нарочно с предоставлением материалов на «флэшке».

Отметим, что речь идет о стандартной процедуре экспертизы нормативных актов, которая предусмотрена законодательством. Специалисты проверяют соответствие проекта нормам вышестоящих законов, а также наличие или отсутствие в них коррупциогенных факторов. Ранее прокуратура Орловского района представила доклад о своей деятельности за 2021 год. Из него следует, что в отчетном периоде времени проводился надзор за исполнением законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате было выявлено 142 коррупционных нарушения, на местные правовые акты было принесено три протеста и внесено 60 представлений. По прокурорским материалам к дисциплинарной ответственности было привлечено 89 виновных лиц.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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