Члены НАТО закупили в Орле тысячи тонн жома и шрота

Озвучены показатели экспорта подконтрольных госветнадзору грузов.



Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2022 года под контролем специалистов госветнадзора за рубеж с территории указанных регионов вывезено уже более 1400 партий подконтрольных грузов общим весом более 40 тысяч тонн. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что количество экспортных партий увеличилось на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что рост показателей происходит на фоне беспрецедентных экономических санкций, которые пакетировано вводят в отношении России страны коллективного Запада.

Примечательно, что именно авторы санкций проявляют заметную активность на российском рынке, с которым они как бы хотят порвать и покончить. Например, в Литву и Латвию в этом году с территории Орловской и Курской областей отправлено более 8 тысяч тонн гранулированного жома и около 8 тысяч тонн шрота подсолнечного. Оба этих государства являются членами Евросоюза и военного блока НАТО, а их руководство отличается крайне агрессивными и русофобскими заявлениями и действиями. Достаточно вспомнить события последних недель, когда Литва запретила транзит грузов по своей территории в Калининградскую область.

Приведенная статистика говорит о том, что страны Евросоюза не забывают о собственных интересах и охотно приобретают нужные им товары в стране, от «зависимости» от которой на словах они хотят избавиться. Впрочем, статистика свидетельствует и о том, что у Орловской и Курской областей имеются куда более надежные деловые партнеры в странах, не включенных в список недружественных России.

Так, тысячи тонн различного сырья и мясных продуктов в этом году было отгружено в Абхазию, Азербайджан, Вьетнам, Китай, Гонконг, Монголию, Сербию, ЛНР, ДНР и даже в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Более тысячи тонн молочной продукции было отправлено в страны ЕАЭС (Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию), а также в Таджикистан, ЛНР и ДНР.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также сырье животного происхождения, — резюмируют в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий».

ИА «Орелград»