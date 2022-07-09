Какие энергопроекты реализуют в Орловской области

Стали известны планы по модернизации и реконструкции электросетевого хозяйства.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона утвердило схему и программу перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы. Она будет реализована за счет внебюджетных инвестиций. Программа предусматривает развитие сетей напряжением 110 кВ, что продиктовано, прежде всего, необходимостью экономического развития региона. Специалисты прогнозируют появление на территории Орловской области новых зон энергопотребления. Следовательно, надо увеличивать мощности и создавать условия для присоединения новых потребителей к сетям энергосистемы.

При этом специалисты не видят необходимости выполнения дополнительного сетевого строительства. Проекты предполагают модернизацию. Перечень основных мероприятий по развитию электроэнергетики Орловской области также обнародовало правительство. Согласно ему, к 2026 году планируется завершить реконструкцию подстанции «Володарская». Данный проект направлен на поддержание и развитие инфраструктуры Орла и Орловского района. Он реализуется в соответствии с программой перемещения трансформаторов филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Орловского района.

Следующий проект — техперевооружение ПС «Кромская» с заменой устаревших блоков на современные элегазовые выключатели. В данном случае потребителями являются население, объекты аграрно-промышленного комплекса, а также социально-бытовые объекты поселка городского типа Кромы и Кромского района. Действующая схема, по мнению экспертов, уже не может обеспечить нужный уровень защиты и надежности работы высоковольтного оборудования. Физический износ ПС «Кромская», которая находится в эксплуатации с 1964 года, по расчетам составляет 74,8 процента. Срок реализации проекта – 2027 год.

Еще один перспективный проект — строительство ПС 110/10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Корпорация развития Орловской области». Его цель — обеспечить технологическое присоединение объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел», расположенных в Мценском районе. Проект в целом направлен на поддержание и развитие инфраструктуры региона. Рекомендуемый срок его окончания – 2025 год. Кроме того, планом предусмотрено два проекта реконструкции электросетей. Они направлены на повышение надежности схемы выдачи мощности ГТ ТЭЦ года Орла. Рекомендуемый срок реализации – 2025 год.

ИА «Орелград»