Облсовету уточнили функции по борьбе с туберкулезом

Поправки в региональный закон были приняты на прошедшей сессии.



Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области». Поправки были предложены практически всеми профильными комитетами регионального парламента, они затронули большое количество разных законов областного уровня. В частности, поправки были внесены и в Закон Орловской области от 4 июля 2013 года № 1510-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с предупреждением распространения туберкулеза». Преамбула к нему признана утратившей силу, а статья 2 изложена в новой редакции. Она регламентирует полномочия Орловского облсовета в сфере предупреждения распространения туберкулеза.

Согласно законопроекту, к таким полномочиям относятся разработка и принятие законов Орловской области, регулирующих отношения в области предупреждения распространения туберкулеза, осуществление (наряду с другими уполномоченными на то органами) контроля за соблюдением и исполнением этих законов, а также иные полномочия. Туберкулез – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Распространяется при попадании возбудителя в воздух от больных, например при кашле.

Эта болезнь считается социальной. По данным Орелстата, в мае 2022 года в Орловской области туберкулез был выявлен впервые у двух пациентов — это втрое меньше, чем было в мае 2021 года. По данным ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора», примерно четверть населения мира инфицирована M. Tuberculosis. Эти люди не больны, но риск заболеть туберкулезом на протяжении жизни у них составляет 5-10 процентов.

Эксперты говорят, что в настоящее время туберкулез излечим и предотвратим. За период с 2000 по 2020 годы лечение туберкулеза помогло спасти более чем 60 миллионов человеческих жизней во всем мире. «В то же время, в условиях пандемии COVID-19… проблема профилактики туберкулеза отошла на второй план», — следует из материалов Роспотребнадзора. По данным ВОЗ, каждый день от туберкулеза умирают 4000 человек и 27 000 человек заболевают туберкулезом.

Напомним, в середине июня пресс-служба губернатора сообщила о выделении около 800 тысяч рублей на капитальный ремонт взрослой поликлиники Орловского противотуберкулезного диспансера. Распоряжение о выделении денег подписал губернатор Андрей Клычков. Уточняется, что 635,2 тысячи рублей выделят на проведение капитального ремонта кровли галереи между вторым корпусом и зданием взрослой поликлиники Орловского противотуберкулезного диспансера. А оставшиеся 162,7 тысячи рублей направят на проведение в той же поликлинике капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации.

ИА «Орелград»