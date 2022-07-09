Орловец стащил у сожительницы сбережения, заменив их фальшивкой

Обманутая женщина не простила кавалера и сдала его правоохранителям.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Болховский районный суд Орловской области. Местный житель предстал перед ним по обвинению в совершении двух краж. Правда, в обоих случаях потерпевшей оказалась одна и та же девушка – сожительница подсудимого. Как следует из материалов дела, молодой человек проживал с нею в ее же доме. Вероятно, большим доверием у любимой он не пользовался. Мужчина знал, что у дамы сердца имеются сбережения – 120 тысяч рублей наличными. Эти деньги были подарены ей ранее родственниками.

Девушка рассказала следствию и суду, что деньги были хорошо спрятаны в доме. О том, где они хранятся, она своему кавалеру не говорила. В январе этого года девушка решила съездить в гости к сестре. Она побоялась брать с собой крупную сумму наличных и решила положить их на банковскую карточку. Но когда залезла в тайник, то обнаружила, что «с деньгами творится что-то непонятное». Во-первых, в тайнике осталось не 120 тысяч рублей, а гораздо меньше. Во-вторых, на многих купюрах вместо слова «рублей» было написано «дублей». Пересчитав деньги, девушка поняла, что настоящих осталось всего 10 тысяч рублей.

Подозрение пало на сожителя. В ходе следствия выяснилось, что незадолго до кражи он побывал в гостях у своего приятеля. Последний купил для своего сына билеты так называемого банка приколов, чтобы мальчик с ними играл. Подсудимый выпросил у друга часть этих купюр – якобы для сына своей гражданской жены. На самом деле молодой человек решил похитить сбережения любимой, а чтобы она сразу не забила тревогу, подменил их «игрушечными деньгами».

Девушка кавалера не пожалела. Он дошел до суда и был признан виновным в совершении двух краж, так как деньги он похитил из двух разных тайников. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей – осужденного обязали вернуть ей похищенные 110 тысяч рублей.

ИА «Орелград»