Соляной дом в Орле станет памятником

Добро на включение здания в реестр памятников дали эксперты.



В Орле завершилась процедура государственной историко-культурной экспертизы, которая затронула дом №1 по переулку Соляному. Не так давно это здание было включено областными властями в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Перед экспертами была поставлена задача определить целесообразность дальнейшего включения данного объекта в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. После осмотра здания и изучения архивной документации было получено положительное заключение экспертизы, то есть одним памятником в Орле может стать больше.

Речь идет о двухэтажном кирпичном здании, предположительно построенном как общественное здание в последней трети XIX века. Считается, что оно было возведено (или реконструировано) на месте уже существовавшего здесь в конце XVIII века объекта. Здание расположено в квартале, ограниченном Соляным переулком, Комсомольской площадью, Садово-Пушкарной и Карачевской улицами. Соляной является одним из старейших переулков города. По мнению краеведов, в его названии отражена специализация размещавшихся здесь по нечетной стороне в XIX веке соляных складов.

Современная траектория переулка проложена согласно первому генеральному плану Орла 1779 года. Кварталы вокруг улицы относились к образованной в то время Кромской части города (сейчас это Заводской район). Территория рассматриваемого квартала сформировалась в конце ХVIII — начале ХIХ веков, территория современного домовладения сложилась к середине XX века. Главное здание участка предположительно могло быть выстроено в последней трети XIX века в северо-западной части торговой Кромской площади, на угловом участке с Соляным переулком. На плане 1779 года, предположительно, на месте описываемого здания указано «отстроенное каменное строение». Вероятно, первоначально оно имело административно-общественное назначение (здесь эксперты отталкивались от его планировки) на территории соляного двора. Дело в том, что Орел был конечным пунктом существовавшего на Оке Волго-Окского соляного пути. В городе был выстроен крупный склад казенной соли, который вмещал до 150 тысяч пудов соли.

Доставка соли в Орел в таких количествах объяснялась как тем, что оттуда соль рассылалась в запас и на жалованье по городам южной окраины, так и тем, что Орел был основным соляным рынком для южных городов. Кстати, в краеведческих работах указывается принадлежность здания в 1859 году купцу Якову Николаевичу Иноземцеву. Эксперты предположили, что угловое домовладение с рассматриваемым объектом могло принадлежать одному из следующих предприятий, располагавшихся на Кромской площади: маслобойный завод Г.И. Ахулкова, крупорушка А.И. Залесской, пенькотрепальный завод А.А. Свечникова.

К концу XIX века соляной двор, вероятно, прекратил свое существование, а его здания, изменив специализацию, использовались каким-либо промышленным предприятием. Информации об использовании изученного здания в советское довоенное время экспертам найти не удалось. Но они установили, что в послевоенное время здание перешло в военное ведомство. Приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 20 января 2017 года дом №1 по Соляному переулку был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. В настоящее время в здании располагается участок территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»