Туристский центр в Мценске узаконили

Город начал подготовку к участию в федеральном проекте развития туризма.



Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление об утверждении границ территории туристского центра этого города. Это необходимо для участия в реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», который, в свою очередь, входит в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках данного проекта города России могут побороться за целевые субсидии из федерального бюджета. Но прежде необходимо многое сделать на местном уровне.

Одним из первых шагов в этом направлении и стало утверждение границ территории туристского центра города Мценска, площадь которого составляет 92,5 гектара. Границы проходят по следующим территориям по улицам Ленина, Мира, Советской, Карла Маркса и Гагарина, площади Ленина и площади по улице Мира (у ДК «Металлург»), правому (от улицы Мира до улицы Пионерской) и левому берегам реки Зуша (включая церковь Петра и Павла, а также церковь Вознесения). Постановление главы города уже вступило в силу.

Несколькими днями ранее Николай Кочетаев принял решение об участии Мценска во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода центра города в 2022 году. Он также утвердил состав общественной комиссии по подготовке заявки на участие города в указанном конкурсе. Председателем комиссии назначен Иван Бескорский, первый заместитель главы администрации Мценска. В состав включены чиновники мэрии и депутаты горсовета, присутствуют в ней и представители сферы культуры и общественных организаций. Например, членами комиссии назначены редактор краеведческого альманаха «Мценское наследие» Василий Моськин и руководитель военно-исторического поискового клуба «Батальон» Сергей Щербатый.

Напомним, Всероссийский конкурс проектов туристского кода центра города проводит Ростуризм. К участию в нем допускаются города с численностью населения от 15 тысяч человек до 2 миллионов человек. Они должны представить организаторам проект комплекса мероприятий для создания и развития туристского центра площадью до 100 га. Обязательное условие – минимум 50 процентов капитальных строений, которые были построены до 1960 года. Территория должна располагать туристскими ресурсами и быть открытой для беспрепятственного доступа неограниченного круга граждан.

ИА «Орелград»