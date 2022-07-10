Коммунальщиков обязали подавать вкусную и прозрачную воду без запаха

Некачественную воду получают жители орловского райцентра Глазуновка.

В Орловской области рассмотрен иск Роспотребнадзора к коммунальной компании МУЖКП Глазуновского района. Как уточнили в пресс-службе Глазуновского районного суда, предметом спора стало качество питьевой воды, которую получают жители райцентра Глазуновка. Представители государственного ведомства пояснили, что в последнее время от жителей поселка поступает все больше жалоб на качество воды. А в апреле 2022 года коллективное обращение местных жителей в контролирующее ведомство передал Национальный комитет общественного контроля.

В рамках рассмотрения этого обращения были отобраны пробы питьевой воды из разводящей сети водопровода, которые направили в лабораторию для проведения экспертизы. Согласно экспертному заключению эти пробы не соответствуют требованиям «гигиенических нормативов к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» по мутности, цветности и содержанию железа. Сотрудники Роспотребнадзора также установили, что водоснабжение жилых домов и административных зданий в Глазуновке осуществляется из нескольких артезианских скважин.

Ресурсоснабжающей организацией является МУЖКП Глазуновского района. В силу своих обязанностей оно должно осуществлять производственный контроль качества питьевой воды: по бактериологическим и органолептическим показателям из разводящей сети — ежемесячно, из артскважин по санитарно-химическим и радиологическим показателям — 1 раз в год. Однако проверка показала, что такой контроль надлежащим образом не проводится. В результате Роспотребнадзор пришел к выводу, а суд с ним согласился, что МУЖКП «не обеспечило надлежащее качество питьевой воды, не приняло действенных и эффективных мер для приведения качества подаваемой воды в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями».

Исковые требования были удовлетворены. Суд обязал МУЖКП Глазуновского района в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу привести качество питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения и разводящей сети Глазуновки в соответствие с требованиями СанПиН по органолептическим показателям (запах, вкус и привкус, цветность и мутность) и содержанию железа. Коммунальщиков также обязали проводить производственный контроль по специально разработанной программе и подавать населению только качественную воду.

ИА «Орелград»