Орловчанка пожаловалась на угрозы от банка, но суд ей не поверил

Свои претензии женщина высказала в иске, подданном ею к финансовой организации.

В Орловской области суд рассмотрел довольно необычное гражданское дело по иску местной жительницы к банку «Русский стандарт». Женщина просила о признании обязательства перед банком в рамках кредитного договора исполненными и взыскании компенсации морального вреда. Подробности сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Подчеркнем, что иск был подан в рамках законодательства о защите прав потребителей. Из него следовало, что еще в 2013 году женщина оформила в указанном банке кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей.

По версии истицы, она добросовестно выплачивала ежемесячные платежи и полностью погасила кредит. Но в 2015 году банк стал присылать ей «требования о надлежащем исполнении обязательств по договору». Со слов женщины выходит, что «ей постоянно звонят, угрожают, требуют заплатить денежные средства, при этом каждый раз называют разные суммы».

«В декабре 2015 года, получив очередное требование об оплате задолженности в размере 920,29 рубля, она оплатила указанную сумму, однако требования вернуть денежные средства поступают до настоящего времени, а сумма постоянно увеличивается, — цитирует районный суд требования истицы. — Просила признать ее обязательства перед АО «Банк Русский Стандарт» в рамках кредитного договора исполненными и взыскать в ее пользу моральный вред в размере 20 000 рублей».

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, указав на то, что факт заключения договора женщиной не оспаривается. По его мнению, орловчанка не привела ни одного довода с приложением доказательств, которые подтверждали бы обоснование заявленных ею требований. Адвокат также заверил суд в том, что со стороны банка «виновных действий, нарушающих права истца, а также норм действующего законодательства допущено не было». Суд оценил материалы, представленные сторонами, и пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

По его мнению, доказательств надлежащего исполнения обязательств по возврату займа и признании обязательств исполненными, как и нарушение прав потребителя, истцом представлено не было. Кроме того, суд не принял во внимание доводы истца о несогласии с представленным банком расчетом и суммой задолженности, как и заявление истца об истечении срока исковой давности. По мнению суда, эти требования являются неправомерными и не могут быть приняты во внимание, поскольку сам банк с иском к заемщику о взыскании кредитной задолженности до сих пор не обращался. Решение еще не вступило в законную силу, и у женщины имеется возможность добиться нужного ей решения в суде вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»