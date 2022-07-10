Орловских строителей возьмут под цифровой надзор

Ответственным за внедрение новых технологий стал Виктор Сенюшкин.



Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин назначен председателем вновь созданного коллегиального органа. По решению губернатора Андрея Клычкова он возглавил рабочую группу по вопросам реализации в Орловской области плана мероприятий по созданию цифровой вертикали органов государственного строительного надзора. Решение принято в целях реализации статьи 57 Градостроительного кодекса РФ и аналогичного федерального плана, утвержденного в прошлом году правительством страны.

Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным органом. Одной из ее основных задач станет автоматизация функций органа регионального государственного строительного надзора при осуществлении контрольных мероприятий. Цифровой должна стать даже проверка ведения общих и специальных журналов, в которых фиксируется учет выполнения работ. Другая задача — создание дополнительных инструментов для реализации контрольных функций и сокращения количества выездов инспекторов на объекты строительства и реконструкции.

Рабочая группа также займется интеграцией информационных систем, используемых в строительном надзоре. Кстати, ей разрешено использование трехмерной информационной модели объектов капитального строительства. Это должно обеспечить возможность визуализации как «конкретных решений проектной документации, так и их совокупности в объектно-пространственной форме». Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право запрашивать необходимую ей информацию у органов власти любого уровня, действующих на территории Орловской области. Заседания нового органа будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, по виду экономической деятельности «Строительство» в регионе на начало 2022 года осуществляли свою деятельность 1343 хозяйствующих субъекта. Почти все эти организации находятся в частной собственности. Две организации имеют государственную и муниципальную формы собственности, а четыре организации — смешанную российскую форму собственности. В регионе нет предприятий, доминирующих на данном рынке. Добавим, что на рынке жилищного строительства в 2021 году присутствовало 1034 строительных организаций.

ИА «Орелград»