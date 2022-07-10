Под Орлом комиссия будет решать, куда нельзя пускать детей

Функции, задачи и полномочия комиссии определили власти Орловского округа.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об экспертной комиссии. Ее основной задачей станет обсуждение предложений об определении мест, на территории которых не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет. Речь идет об объектах, присутствие на которых потенциально может причинить вред не только здоровью детей, но и их физическому, интеллектуальному, духовному, психическому и нравственному развитию. Также эксперты будут определять общественные места, нахождение в которых детей в ночное время не допускается без сопровождения родителей или других законных представителей.

Новый орган будет постоянно действующим и совещательным, он создан при администрации Орловского муниципального округа. Подобная комиссия существовала и при администрации Орловского района, который в наши дни постепенно трансформируется в округ. Куратором нового органа будет районная комиссия по делам несовершеннолетних. Поэтому и состав экспертного совещательного органа будет формироваться из представителей учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комиссия должна собираться не реже одного раза в квартал. Но заседания могут быть и внеочередными, если поступит экстренное предложение. Кстати, предлагать места, куда детям запретят вход, вправе как простые граждане, так и организации, в том числе различные органы власти. Предложение должно быть письменным, причем оно должно содержать обоснование того, как именно предлагаемое к закрытию место может причинить вред несовершеннолетнему.

Местные власти утвердили список основных критериев, которыми могут руководствоваться заявители. Например, комиссия рассмотрит предложения по «закрытию для детей» зданий и сооружений, имеющих признаки разрушающихся, не эксплуатируемых и заброшенных объектов. В запретный список можно будет вносить и недострои, которые представляют собой реальную опасность для жизни и здоровья детей. Решение комиссии является рекомендательным – правом вводить ограничения на допуск детей на конкретные объекты обладает только Окружной Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»