Под Орлом суд пересмотрел «смехотворные» алименты бизнесмена

Изменения условий выплат добивалась бывшая супруга ответчика.



В Орловской области суд удовлетворил иск об изменении способа взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка с долевого соотношения на твердую денежную сумму. Об этом сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда. Иск подала местная жительница. Она фактически пожаловалась на то, что ее бывший супруг выплачивает, мягко говоря, незначительные алименты на содержание их общего несовершеннолетнего сына. Эти суммы, порой, не достигают даже тысячи рублей в месяц. При этом претензии мужчине предъявить сложно, так как он платит четверть своего официального дохода.

Однако в иске мать несовершеннолетнего ребенка заявила, что ее бывший супруг фактически ведет индивидуальную предпринимательскую деятельность по ремонту автомобилей и имеет стабильный материальный доход. При этом других несовершеннолетних детей у него нет, так что больше алименты он никому не платит. Женщина заявила, что взыскание с экс-супруга алиментов в размере 1/4 части от его дохода не является для ребенка достаточной материальной помощью.

Мужчина исковые требования не признал. При этом он не оспаривал тот факт, что размер уплачиваемых им алиментов не является достаточным для содержания ребенка. Тем не менее, полагал, что он должен по-прежнему платить четверть своего официального дохода, потому что взыскание с него алиментов в твердой денежной сумме приведет к увеличению его расходов. А ему «самому надо обеспечивать свою жизнедеятельность, оплачивать коммунальные услуги и помогать старшей дочери, достигшей совершеннолетия». Выслушав объяснения сторон, суд пришел к выводу, что выплачиваемые ответчиком алименты в размере до одной тысячи рублей составляют явно незначительную сумму, заведомо не соответствующую интересам ребенка и величине прожиточного минимума для детей. А это, по мнению суда, нарушает право несовершеннолетнего ребенка на получение достойного содержания от своего родителя.

Исходил суд и из того, что оба родителя в равных долях должны обеспечивать своим детям хотя бы минимальный прожиточный минимум. В связи с этим с мужчины были взысканы алименты в размере 1/2 величины прожиточного минимума, установленного для детей в Орловской области. На дату вынесения решения суда это соответствовало сумме 6278 рублей 50 копеек. В последующем величина алиментов будет индексироваться одновременно и изменением величины прожиточного минимума, который устанавливается постановлением правительства Орловской области. В настоящий момент этот минимум составляет 12 557 рублей.

ИА «Орелград»