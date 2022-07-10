Прокуроры потребовали очистить лес под Орлом

Нарушения лесного законодательства были выявлены в Урицком лесничестве.



Решение по гражданскому делу ранее вынес Дмитровский районный суд. Иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора был направлен в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. Ответчиком выступило автономное учреждение «Орловский лесопожарный центр». Прокурор просил о понуждении учреждения к устранению нарушений лесного законодательства. Подаче иска предшествовало проведение проверки в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов от пожаров.

В результате были выявлены нарушения в части ненадлежащего проведения работ по заготовке древесины. Основными видами деятельности лесопожарного центра является выполнение работ по охране лесов от пожаров, проведение комплекса действий по защите и ухода за лесами и мероприятия по восстановлению лесов и лесоразведению. В силу своих полномочий это учреждение имеет право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений на объем древесины, получаемой при осуществлении рубок леса в рамках государственного задания.

По результатам проверки, проведенной в марте 2022 года, Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой были установлены нарушения при исполнении одного из таких договоров купли-продажи. Он был заключен между управлением лесами Орловской области и Орловским лесопожарным центром. По его условиям, управление лесами передало в собственность центра лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в федеральной собственности. Центр должен был вывезти оттуда древесину собственным транспортом. Одновременно с этим надо было очистить лесосеки «посредством сбора в кучи и последующим сжиганием в пожаробезопасный период».

Как отметила прокуратура, в нарушение требований закона и условий договора на момент подачи иска очистка мест рубок от порубочных остатков в спорном выделе не была произведена. Проверкой было установлено, что работы по рубке леса в рамках заключенного договора были произведены в выделе 13 в Урицком участковом лесничестве на площади 5 га. Таким образом, ответчик при исполнении договора допустил нарушение требований законодательства – к такому выводу пришла прокуратура. Обратили внимание в надзорном ведомстве и на то, что областным управлением лесами было принято решение о продлении срока рубки лесных насаждений, трелевки, хранения, вывозки леса и очистки лесосек. Но при этом какие-либо изменения в сам договор купли-продажи не вносились.

Прокуратура просила суд принять во внимание то, что продление сроков очистки лесосек от порубочных остатков законом не предусмотрено. Кроме того, неисполнение лесного законодательства может привести к возникновению лесных пожаров, и вытекающих из них последствий. Суд решил иск удовлетворить. Ответчика обязали в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу провести работы по очистке лесосеки от порубочных остатков на площади 5 га.

ИА «Орелград»