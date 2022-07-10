В Ливнах КСП проверила программу благоустройства

Аудиторы обратили внимание на нарушения при проведении закупок.



Контрольно-счетная палата Ливен завершила проверку эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы благоустройства в 2021 году. Объектом проверки стало управление жилищно-коммунального хозяйства. Основной целью программы является создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, в том числе улучшение санитарного состояния города и создание благоприятных условий для досуга. Из отчета следует, что к основным объектам благоустройства в проверенный период относились озеленение, ремонт и благоустройство мест массового отдыха, содержание и ремонт детских площадок, содержание мест захоронения и прочее.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 79,019 миллиона рублей. Непосредственно в 2021 году за счет средств бюджета города было израсходовано 17,011 миллиона. При этом на исполнение пяти муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, потратили 9,523 миллиона рублей. Оставшиеся 7,426 миллиона чиновники потратили на исполнение 42 муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком. По подсчетам КСП, в ходе проведенных закупок удалось сэкономить 131,3 тысячи рублей, или 1,4 процента средств от начальной (максимальной) цены контрактов.

Однако аудиторы установили нарушения при определении начальной максимальной цены контрактов методом сопоставимых рыночных цен (речь идет о процедуре анализа рынка) в части формирования запросов ценовых предложений. Были выявлены и другие нарушения, о которых КСП уже уведомила главу города и председателя Ливенского городского Совета народных депутатов. По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства было внесено представление. Добавим, что в марте 2022 года администрации города Ливны утвердила отчет о реализации муниципальных программ. Согласно ему, все мероприятия, предусмотренные программой благоустройства на 2021 год, были выполнены в полном объеме.

ИА «Орелград»