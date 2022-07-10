В Орле произошел пожар в одном из корпусов «Керама Марацци»

10.7.2022 | 13:02 Новости, Происшествия

Сгорели материалы для ремонта кровли.

Сообщение о происшествии в здании №105 по улице Раздольной поступило в МЧС 8 июля примерно в 20:25. На место выехали сотрудники ПСЧ №1, 2,3. С огнем боролись 23 человека с привлечением двух автовышек. Возгорание ликвидировано полностью в 21:50.

На крыше выгорели поддоны с рубимастом на площади около 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным «Орелграда», цех только начали переоборудовать под производство. На кровле проводили ремонт.

ИА «Орелград»


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