Детская комната открылась в краеведческом музее

Новое музейное помещение предназначено для посетителей с детьми.



Как сообщили в Орловском краеведческом музее, в этом учреждении начала работать детская комната. Она предназначена для посетителей с детьми, которые могут заметно разнообразить свой поход в музей. В частности, детям дана возможность перевоплотиться в юных археологов и откопать своими руками исторический артефакт. Кроме того, в детской комнате можно почитать книгу, изготовить своими руками поделку, поиграть в настольные игры, а также поиграть в кубики или собрать пазлы.

«Для юных художников в комнате тоже предусмотрено все необходимое, — говорят в Орловском краеведческом музее. — Здесь же можно раскрасить гипсовую игрушку, порисовать мелками на доске, а в завершении посещения оставить свой отзыв на стене комнаты. Посещение детской комнаты бесплатное (входит в стоимость входного билета)».

Согласно официальным данным, Орловский краеведческий музей ведёт свою историю с 1897 года. За долгие годы существования он располагался по разным адресам в городе Орла. В 1932 году музей разместился в здании Торговых рядов, которое является памятником архитектуры середины XIX века, где и находится до сих пор. Экспозиции музея на протяжении более 120 лет многократно менялись и соответствовали духу своего времени. При этом неизменной оставалась их основа – коллекции подлинных экспонатов, хранящиеся в фондах музея.

В самом музее уточняют, что в настоящее время экспозиция включает в себя несколько разделов, построенных по тематическому принципу: «Коллекционный» (часть коллекций музейного собрания – мебели, часов, фарфора, колокольчиков, самоваров, оружия и т. д.); «Этнография»; «Знаменитые люди Орловского края»; «Православная Орловщина» и «История фотографии в Орловском крае». Значительную площадь занимает большой раздел «Природа Орловского края», который знакомит посетителей с животным и растительным миром Орловщины. В нескольких залах музея постоянно работают выставки – художественные, фотографические и тематические из фондов музея.

Тем временем:

В Болхове прошел трехдневный фестиваль фотографии, собравший 26 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Королева, Пушкино, Брянска, Белгорода и Орла. Одним из организаторов мероприятия выступил Орловский краеведческий музей. В Болхов он привез передвижную выставку на тему «Православие». Она была представлена в Свято-Троицком Оптином женском монастыре на празднике Тихвинской иконы Божией Матери. В целом на выставке было представлено около 450 фотографий. Несколько десятков снимков были подарены Болховскому краеведческому музею.

ИА «Орелград»