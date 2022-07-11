«Идите смело!»: Юрий Парахин прошелся по пешеходному мосту через Оку

Мэр Орла протестировал переправу, которую экстренно открыли 11 июля.

С 8 утра временный пешеходный мост доступен для граждан. Накануне бесплатный автобус, перевозивший пассажиров из Железнодорожного района в Заводской, совершил последний рейс, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В комментариях к публикации в соцсетях орловцы высказывают недовольство слишком резким пандусом.

«Мамы и папы с прогулочными колясками не смогут подняться на мост», — написал Александр Степных.

«Чет я сомневаюсь, что колясочник сам въедет, да и с помощью других тоже, уровень поди 30°», — поддержал Александр Чудновский.

«Чёт стремно теперь ходить рядом с мостом, лучше я с ребенком обойду по Герценскому мосту, чем рисковать в закрытом мосту идти. Гроб напоминает», — оценил Александр Овсянкин.

«Это в средние века всех строителей ставили под мост, когда по нему начинали движение. И если мост обваливался, то эти строители уже ничего не строили…. Но мы не в средневековье. Увы», — написал Иван Склифасовский.

В комментарии заглянул градоначальник.

«я уже прошёл, идите смело!» — написал Юрий Парахин.

Права, на прямой трансляции в 8:30 видно, что часть крыши пешеходного моста еще не закрыли.

ИА «Орелград»