Компания «Шанель» подала в суд на орловца

11.7.2022 | 8:32 Закон и порядок, Новости

Жителя региона обвинили в нарушении исключительных прав на всемирно известный бренд.

 Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление компании Chanel SARL к одному из орловских индивидуальных предпринимателей. Всемирно известный бренд просил о взыскании с ИП  компенсации за нарушение исключительных прав. Как было установлено, еще в феврале 2020 года сотрудник полиции провел оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», посетив магазин под названием  «Московская ярмарка». Находится эта торговая точка в орловском райцентре  Верховье. В магазине полицейский обнаружил в продаже кроссовки марки  CHANEL и футболки с товарным знаком VERSACE. В результате с продажи были сняты три пары кроссовок и одна футболка, поскольку проверяющий усомнился в их подлинности. Товары были направлены на исследование «на предмет подлинности и установления ущерба, причиненного правообладателям».

В частности, экспертизу провела московская компания, официально представляющая в России интересы компании Chanel SARL. Она подтвердила, что изъятые кроссовки являются контрафактными, то есть поддельными товарами. Всемирно известный бренд оценил причиненный ему материальный ущерб в 150 тысяч рублей. Попутно полиция поставила перед судом вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности, запросив для него штраф в размере 10 тысяч рублей. Суд признал владельца магазина виновным, но наказал его не штрафом, а предупреждением. 

Что касается иска компании Chanel SARL, которая, кстати, базируется в швейцарском городе Женева, то арбитраж учел, что указанный товарный знак находится в  реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Обладателем исключительных прав на него является компания «Шанель», следовательно, без ее согласия использовать этот знак нельзя. Иск был удовлетворен – суд постановил взыскать с орловского индивидуального предпринимателя в пользу Chanel SARL заявленные ею 150 тысяч рублей  компенсации за неправомерное использование товарного знака.

ИА «Орелград»

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