На дома главной пешеходной улицы Орла выделили 122 млн рублей

Дальше планируют заняться ливневой канализацией.

О выделении средств на ремонт фасадов и кровли жилых домов по улице Ленина сообщает сайт облправительства.

«Приведем в порядок дома, будем последовательно двигаться дальше с учетом мнения специалистов, архитекторов, историков, общественности и всех жителей нашего города», — цитирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Глава региона отметил, что к нему поступают просьбы о возвращении улице Ленина исторического облика. Реконструкция 2016 года вызвала много критики не только в эстетическом плане, некоторые работы проведены некачественно. Например, канализация иногда «фонтанирует», вместо того чтобы отводить дождевую воду. По словам Клычкова, идет оценка масштаба предстоящих работ.

Напомним, ранее стало известно, что из бюджета Орла выделяют почти 2 млн рублей на ремонт облицовки клумб. Использованный изначально хрупкий материал во многих местах раскрошился и осыпался. Гарантийный срок на реконструкцию истек, теперь расходы по обновлению ложатся на городскую казну.

ИА «Орелград»