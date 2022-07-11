Орловских владельцев оружия оштрафовали на 200 тысяч рублей

Большую часть штрафов виновники уже выплатили государству.



В Орловской области в первой половине 2022 года по итогам проведенных росгвардейцами проверок владельцы оружия за различные правонарушения были оштрафованы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Примечательно, что значительная часть этих правонарушителей оказались людьми сознательными, так как порядка 160 тысяч рублей штрафов уже оплачены. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Соблюдение сроков уплаты, установленное государством, может уберечь от дополнительных неприятностей. Как напоминают росгвардейцы, за неуплату административного штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления наступает административная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Ее санкции предусматривают наказание от ареста сроком до 15 суток до обязательных работ на срок до 50 часов. Даже в этом случае от уплаты штрафа никто не освобождает – он может быть взыскан приставами в принудительном порядке.

«Граждане, повторно привлекаемые в течение года к административной ответственности, лишаются права получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, — сообщают в Управлении Росгвардии по Орловской области. — Для получения квитанции на оплату штрафа владельцам оружия нужно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации».

К слову, за минувшую неделю орловцы более 140 раз обращались в ЦЛРР с заявлениями об оказании государственных услуг. Им было выдано порядка 200 лицензий и разрешений, четырем орловцам направлены уведомления о необходимости вступления в наследство на оружие. Большинство государственных услуг в области оборота гражданского оружия оказывается в электронном виде, отметили в Росгвардии. Мониторинг показывает, что в первой половине текущего года качеством оказания электронных услуг остались довольны 99,8 процентов орловцев, оценивших такие услуги.

ИА «Орелград»