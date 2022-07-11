Почти 19 тысяч орловцев не могут выехать за рубеж

Причина кроется в ограничениях, введенных в отношении них приставами.



В Орловской области по состоянию на 1 июля 2022 года действовало 18 779 постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. За 6 месяцев 2022 года временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации применялось в рамках 39 149 производств. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФССП России. В ведомстве уточнили, что должники могут самостоятельно узнать о введенных в отношении них ограничениях, чтобы это известие не стало для них неприятным сюрпризом прямо на границе. Для этого достаточно воспользоваться услугами интерактивного сервиса ФССП России на портале Госуслуг.

«Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг, — пояснили в региональном УФССП. — Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Впрочем, это не единственный источник информации. Получить ее, причем в расширенном виде, можно и в сервисе «Ход исполнительного производства». С его помощью должник может узнать и о других мерах, которые принимают в отношении него приставы. Ограничение выезда за рубеж – это всего лишь одна из мер принудительного взыскания долгов, предусмотренная федеральным законодательством. По сути, возможность выезда за границу зависит от самого гражданина, от того, как он исполняет судебное решение.

«Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга, — подсказывают судебные приставы. — Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей».

ИА «Орелград»