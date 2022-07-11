Председателю Орловского окружного Совета помешали повысить зарплаты своим родственникам

Прокуратура обнаружила конфликты интересов в Орловском муниципальном округе.

Председатель Орловского окружного Совета народных депутатов и председатель Контрольно-счетной палаты округа не смогли повысить зарплаты окружным чиновникам, которые являются их родственниками.

В повестку заседаний местного парламента дважды вносился вопрос о повышении материального довольствия. При этом, проекты документов хотели рассмотреть без необходимых заключений КСП и финансово-экономического обоснования администрации. Само собой, о родственных отношениях с поощряемыми чиновниками и возможном конфликте интересов никаких уведомлений не направлялось.

Прокуратура вовремя вмешалась и пресекла нарушение антикоррупционного законодательства. Вопрос был снят с повестки парламента, а нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности:

«По фактам нарушений прокуратурой внесены представления в адрес главы Орловского муниципального округа, Контрольно-счетной палаты Орловского муниципального округа и окружного Совета народных депутатов. По результатам рассмотрения актов реагирования прокуратуры Советом принято решение о применении дисциплинарных взысканий к председателю Совета и председателю КСП округа. По требованию прокуратуры должностные лица направили соответствующие уведомления о возможном возникновении конфликта интересов», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»