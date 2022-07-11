Ремонт орловского вуза за 6 миллионов оказался некачественным

Восстанавливать справедливость орловскому вузу пришлось по суду.



Арбитраж рассмотрел иск Орловского государственного университета имени Тургенева к обществу с ограниченной ответственностью «Элитстрой», зарегистрированному в Ярославле. Опорный вуз пожаловался на некачественный ремонт, выполненный иногородним подрядчиком в помещениях третьего этажа учебного корпуса. Как следует из материалов дела, контракт стороны заключили между собой в августе 2020 года. Подрядчик из Ярославля принял на себя обязательства выполнить капитальный ремонт учебного корпуса ОГУ в соответствии с техническим заданием и локальными сметами в размере и сроки, установленные контрактом.

Цена контракта превышала 6 миллионов рублей. При этом подрядчик гарантировал своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. Последний был установлен на 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Такие акты были подписаны 31 мая 2021 года. Согласно им подрядчик сдал заказчику работы общей стоимостью 6,09 миллиона рублей. Однако затем в ходе осмотра объекта представители вуза выявили серьезные дефекты. Ответчик обязан был устранить их в рамках гарантийных обязательств согласно требованиям контракта. В суде представители ОГУ отметили, что вуз неоднократно обращался к подрядчику с требованиями устранить дефекты некачественного ремонта, но тот не реагировал на подобные обращения и ничего не исправил. Суд рассмотрел дело в конце июня 2022 года, но сроки, как решил арбитраж, не истекли. Во-первых, вуз направлял претензии подрядчику в пределах гарантии, во-вторых, сам иск был подан в их же пределах.

Изучив представленные материалы, арбитраж счел доказанными факты проведения некачественного ремонта. Иск был удовлетворен. Ярославскую фирму обязали в течение 30 дней после вступления решения в законную силу устранить недостатки и дефекты строительно-монтажных работ, выполненных в помещениях третьего этажа учебного корпуса ОГУ. В частности, там надо заменить подвесной потолок, по всем подоконным доскам удалить отслоившуюся краску и перекрасить поверхности заново, заделать щели под подоконными досками, на отопительных приборах переставить решетки и сделать их съемными, отрегулировать закрывание двери-сейфа запасного выхода и 15-ти деревянных дверей по всем этажу и др.

ИА «Орелград»