Старый вокзал под Орлом оказался исторической ценностью

Эксперты обследовали выявленные в Хомутово объекты культурного наследия.

Областные власти получили на руки акт государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, а именно объектов «Здание железнодорожного вокзала на станции Хомутово» и «Водонапорная башня». Эксперты выдали положительное заключение, указав, что историко-культурной ценностью выступает, в частности, определение заказчика строительства указанных зданий — Управление Орловско-Грязской железной дороги, и время строительства ансамбля железнодорожной станции Хомутово — 1870 год. Также эксперты установили, что здание железнодорожного вокзала и водонапорная башня обладают ценным ансамблевым качеством объектов в соподчиненности по своей единой функции.

Исторической ценностью также выступают достаточная сохранность и узнаваемость изначального облика объектов исследования. А особо ценной признана сохраняющаяся на протяжении уже более века функция объектов. Кроме того, особым общественным значением объекта является его привлекательный туристический статус «как хорошо сохранившийся ансамбль железнодорожной станции, более полутора века действующий на участке своей первичной функции». Положительное заключение экспертов означает, что оба объекта теперь могут быть официально включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Согласно историческим сведениям, первоначально селение Хомутово возникло в 1870 году именно как станция на железной дороге Орел – Елец. Есть мнение, что оно получило название по бывшему здесь небольшому одноименному хутору. А сам хутор, видимо, назывался так по протекавшему поблизости ручью Хомутовский, притоку реки Любовши.

Сначала на станции были лишь железнодорожные здания и сооружения. Проживало здесь 48 человек. В 1880-е годы у станции появились первые дома и заведения мещан и купцов. До 1925 года станция Хомутово входила в состав Новосильского уезда Тульской губернии, а затем перешла вместе с уездом в Орловскую губернию. В трех верстах от Хомутово находилась деревня, впоследствии Новая деревня. В 1935 году она стала центром Новодеревеньковского района, но фактически центр размещался в Хомутово. В 1972 году Новая деревня вошла в состав села Хомутово, которое в том же году получило статус рабочего поселка.

Исследуемый ансамбль, состоящий из одноэтажного деревянного здания вокзала и каменно-деревянной водонапорной башни, построенных в 1870 году, расположен на станции Хомутово линии «Верховье» 188 км Орловско-Курского региона Московской железной дороги. Исследуемый ансамбль расположен в 108 км восточнее Орла. Исторически станция Хомутово относилась к Орловско-Грязской железной дороге Елецкого земства. Проект договора на образование общества для сооружения железной дороги от Ельца через Липецк до станции Грязи Козлово-Воронежской дороги протяженностью 103 версты был одобрен и высочайше утвержден 1 марта 1867 года. Согласно ему общество получило наименование «Общество Елецко-Земской железной дороги».

ИА «Орелград»