В исправительной колонии под Орлом сыграли свадьбу

Церемония бракосочетания состоялась прямо за решеткой.



В Орловской области в стенах исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино, состоялась церемония бракосочетания осужденного Евгения и его избранницы Жанны. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, провела ее представитель территориального отдела ЗАГС Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов. Несмотря на довольно необычные условия, в которых заключался данный брак, организаторы строго следили за соблюдением традиций.

«Регистрация брака прошла в соответствии с традициями: торжественные слова регистратора, присутствие родственников, особенная атмосфера, — говорят в УФСИН. — Молодожены обменялись кольцами и супружескими поцелуями. Руководство колонии предоставило им длительное свидание».

В ведомстве подчеркнули, что бракосочетания за решеткой – не такая уже и редкость. К тому же подобные ритуалы поощряются руководством учреждений, поскольку считаются одним из самых важных направлений воспитательной работы с заключенными. Церемония бракосочетания воспринимается специалистами как восстановление социально полезных связей осужденных. «Создание семьи положительно влияет на человека, находящегося в местах лишения свободы, у него появляется дополнительный стимул для исправления, стремление переосмыслить и начать жизнь с чистого листа, появляется и ответственность перед близким человеком», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что во всех учреждениях УФСИН России по Орловской области также прошли мероприятия, приуроченные Дню семьи, любви и верности. Были проведены конкурсы рисунков и поделок, организованы спортивные мероприятия и праздничные концерты, подготовлены видеообращения и письма близким. Кроме того, был дан старт акции «Моя семья». Как говорят организаторы, участники этого онлайн-мероприятия могут продемонстрировать свои таланты и способности.

«Это может быть интересное хобби, вокал, танцы, декоративно-прикладное творчество, живопись, кулинарное мастерство, спортивные достижения и многое другое, — уточнили в УФСИН. — Для участия необходимо записать видеоролик (не более 60 секунд) или сделать фото, где семья сотрудников (ветеранов) УИС занимается совместным творчеством, и добавить краткий рассказ о своей семье».

ИА «Орелград»