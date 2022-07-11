В Орле экс-сотрудник предприятия попался на хищениях с топливных карт

11.7.2022 | 10:18 Новости, Происшествия

Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Факты несанкционированного списания средств с топливных карт выявили сотрудники службы безопасности предприятия и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, на каких заправках были потрачены средства. Возбудили три уголовных дела. Вскоре вышли на подозреваемого. 58-летний мужчина ранее работал на предприятии. Он знал, что во временно не используемых транспортных средствах хранятся топливные карты. Их он решил предоставить знакомым для заправки.

Фигурант признался и уже принял меры к возмещению причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»

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