В Орле молодой водитель сбил девочку

Наезд произошел у пешеходного перехода.

В минувшую пятницу, 8 июля, 22-летний водитель ехал на «Мазде 3» по переулку Дарвина в сторону Автовокзальной улицы. Примерно в 18:40 произошел наезд на шестилетнюю девочку. В результате ДТП пешеход получила травмы, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области. Госпитализация не потребовалась.

Отметим, у дома №1 по переулку Дарвина, где произошла авария, есть регулируемый пешеходный переход. Однако местные жители часто перебегают дорогу к магазину и от него нарушая правила.

ИА «Орелград»