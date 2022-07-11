В Орле под охраной полиции проведут фестиваль цветов

Мэрия распорядилась о проведении культурно-массового мероприятия.



Мэр Орла Юрий Парахин отреагировал на обращение индивидуального предпринимателя Татьяны Кунициной и согласовал ей проведение культурно-массового мероприятия. Речь идет о фестивале цветов «Стрелка», который будет проходить 5, 6 и 7 августа 2022 года с 10.00 до 23.00 часов на правом берегу реки Орлик в районе парка «Орловская крепость». Мероприятие войдет в программу празднования Дня города Орла, который 5 августа отметит 79-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Юрий Парахин рекомендовал управлению МВД России по городу Орлу и областному управлению ГИБДД в пределах своей компетенции оказывать содействие организатору культурно-массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения фестиваля. Самому организатору предписано обеспечить соблюдение комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности. Напомним, указанный режим был введен весной 2020 года указом губернатора Орловской области в связи с началом пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Недавно оперативный штаб принял решение о продлении режима повышенной готовности. В связи с этим некоторые ограничения продолжают действовать, хотя они уже и не являются такими строгими, как раньше. Управлению по безопасности администрации города Орла Парахин поручил обеспечить необходимые условия для организации оказания первой медицинской помощи при проведении фестиваля цветов «Стрелка». Кроме того, за сутки и повторно за 4 часа до начала массовых мероприятий должно проводиться обследование объектов, предприятий торговли и общественного питания, которые будут задействованы на фестивале.

ИА «Орелград»