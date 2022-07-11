В Орловской области разорвало груженый продуктами грузовик (видео)

11.7.2022 | 14:59 Видео, Новости, Происшествия

Авария произошла вчера днем в Свердловском районе.

Вчера днем в Свердловском районе разорвало грузовик, загруженный продуктами питания. Видеозапись с места инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Водитель грузовика AF-374220 был вынужден остановиться на обочине трассы «Орел — Тамбов». Несмотря на включенную «аварийку», в него врезался КамАЗ. Оба большегруза угодили в металлическое ограждение, а огромное количество бутылок с напитками разлетелись по проезжей части.

По счастливому стечению обстоятельств обошлось без человеческих жертв.

ИА «Орелград», видео «Орел сейчас» 

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