Клычков заявил о необходимости ремонта стрелкового тира

Решение о выделении средств уже согласовано.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков анонсировал ремонт в БУ ОО «Центр спортивной подготовки», здание №29 по улице Советской в Орле. Выделение средств он охарактеризовал как «необходимое».
«Приведём тир в нормативное состояние с тем, чтобы создать условия для тренировок членам сборной спортивной команды Орловской области по пулевой стрельбе», — написал Андрей Клычков.
Глава региона отметил, что капитальное преображение требуется четырем стрелковым галереям. Объем финансирования работ и сроки Клычков не обозначил.
ИА «Орелград»