Клычков заявил о необходимости ремонта стрелкового тира

12.7.2022 | 11:23 Новости, Экономика

Решение о выделении средств уже согласовано.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков анонсировал ремонт в БУ ОО «Центр спортивной подготовки», здание №29 по улице Советской в Орле. Выделение средств он охарактеризовал как «необходимое».

«Приведём тир в нормативное состояние с тем, чтобы создать условия для тренировок членам сборной спортивной команды Орловской области по пулевой стрельбе», — написал Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что капитальное преображение требуется четырем стрелковым галереям. Объем финансирования работ и сроки Клычков не обозначил.

ИА «Орелград»

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