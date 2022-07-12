Лечение орловцев вне региона обошлось в полмиллиарда рублей

В Орловской области озвучили структуру расходов на медицину.



Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета заслушали и утвердили отчет об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год. На заседании регионального парламента его представила заместитель директора ТФОМС региона Наталья Каверина. По ее словам, план годовых бюджетных назначений по расходам составлял 10,997 миллиарда рублей. Но фактические расходы составили 11,506 миллиарда и были исполнены на 104,6 процента к плану года. При этом расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 11,252 миллиарда рублей, или 104,7 процента от плана года и 97,8 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав указанных расходов вошла, например, оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации. В минувшем году она составила 269,417 миллиона рублей. Другая чувствительная статья расходов — оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами. На эти цели в прошлом году из средств ТФОМСа было потрачено 506,704 миллиона рублей. Кроме того, почти два миллиона составила оплата за углубленную диспансеризацию застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным пациентам с коронавирусом или подозрением на него в минувшем году потянуло на 1,037 миллиарда рублей. Еще более 155 миллионов было потрачено на дополнительные выплаты медикам, которые в экстренном режиме оказывали помощь больным коронавирусом в декабре 2020 года. Напомним, тогда статистика заболеваемости COVID-19 пошел резко вверх, и власти ввели для «сражающихся на передовой» медиков дополнительные материальные стимулы. Своих денег Орловская область на эти цели не тратила, транши поступили из федерального центра.

Добавим, что 27,28 миллиона рублей было направлено на финансирование организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования. Еще 1,964 миллиона рублей ТФОМС в минувшем году выделил на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Расходы на выполнение функций аппарата самого Фонда составили 68,894 миллиона рублей, или 99 процентов от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составили лишь 0,6 процента. По состоянию на 1 января 2022 года остаток средств бюджета Фонда составил 78,349 миллиона рублей.

ИА «Орелград»