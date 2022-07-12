Орловчанку будут судить за удар скалкой и донос

12.7.2022 | 10:00 Новости, Происшествия

Жительница Орла поссорилась со знакомым и закрутилось.

Орловский СКР сообщает о передаче в суд уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью и ложном доносе.

В январе 2022 года в одном из общежитий Северного района она поссорилась с 33-летним знакомым. В ходе конфликта женщина ударила его деревянной скалкой по голове. Через несколько дней она сообщила в полицию, что мужчина без ее разрешения заходил к ней в комнату. В ходе проверки сведений о незаконном проникновении в жилище орловчанка рассказывала полицейским об обстоятельствах преступления. Однако позже призналась, что солгала.

ИА «Орелград»

 

 

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Орелград. 2022 год

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