Орловчанку будут судить за удар скалкой и донос

Жительница Орла поссорилась со знакомым и закрутилось.

Орловский СКР сообщает о передаче в суд уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью и ложном доносе.

В январе 2022 года в одном из общежитий Северного района она поссорилась с 33-летним знакомым. В ходе конфликта женщина ударила его деревянной скалкой по голове. Через несколько дней она сообщила в полицию, что мужчина без ее разрешения заходил к ней в комнату. В ходе проверки сведений о незаконном проникновении в жилище орловчанка рассказывала полицейским об обстоятельствах преступления. Однако позже призналась, что солгала.

ИА «Орелград»