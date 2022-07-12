Орловский студент создал стартап на миллион

Молодой человек получит крупный грант на реализацию своих идей.



Студент Орловского государственного аграрного университета Даниил Бредихин получит 1 миллион рублей на реализацию своего проекта. Это стало известно после того, как дирекция Фонда содействия инновациям на своем заседании утвердила протокол проведенного конкурса. В результате был утвержден список проектов, представленных для финансирования по программе «Студенческий стартап». Как пояснили в Орловском ГАУ, конкурс проводится Минобрнауки России и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Он является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Одноименная стратегическая инициатива ранее была утверждена председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В числе победителей конкурса и оказался студент Орловского ГАУ Даниил Бредихин. Победу ему принес проект «Разработка умного стикера (стикер с персональным графическим дизайном, оснащенный NFC-меткой) для повышения капиталообразующих и коммуникационных характеристик для брендов и частных лиц». Теперь студент получит крупный грант по направлению «Креативные индустрии».

В Орловском ГАУ отметили, что конкуренция была нешуточная. Экспертное жюри рассмотрело 2,3 тысячи заявок студентов из более чем 250 вузов со всей России. Отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Химические технологии и новые материалы», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика» и «Креативные индустрии».

«Отбор заявок студентов включал несколько этапов, в том числе защиту в онлайн-формате, — рассказали в орловском вузе. — В составе экспертного жюри их технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию оценивали представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта». Добавим, что по итогам конкурса было определено 650 победителей, которые получат гранты в размере 1 миллион рублей.

ИА «Орелград»