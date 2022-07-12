Площадь туристского центра в Орле составит 100 га

Границы территории и ее назначение утвердили городские власти.



Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об утверждении границ территории туристского центра города. Напомним, ранее аналогичный документ приняли власти Мценска. Подобные документы необходимы для участия в проекте Ростуризма. Это федеральное агентство рассматривает заявки городов, а победители конкурса затем получают из федерального центра целевые субсидии на развитие туризма. Одним из обязательных условий является утверждение туристского центра города, площадь которого не должна превышать 100 га. В Орле ограничения использовали по максимуму – границы территории, утвержденные мэром Парахиным, охватывают площадь ровно 100 га.

Они проходят по улицам Октябрьской, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Московской, Карачевской, Пушкина, Герцена, Красноармейской, Гуртьева, Пионерской, Полесской, Тургенева, Комсомольской, 1-й и 2-й Посадских улиц, левому и правому берегам реки Орлик, набережным Есенина и Дубровинского, переулкам Трамвайному и Новосильскому. Границы также охватывают бульвар Победы, скверы имени Гуртьева и Поликарпова, Артиллеристов, Семьи и Танкистов, сквер «Тургеневский бережок», зеленые зоны у памятника «Каховка» и кинотеатра «Родина», зеленую зону без наименования, ограниченную улицей Московской и площадью Поликарпова, сквер генерала Ермолова, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, парк «Орловская крепость», ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», площадь Ленина и др.

Утверждению границ предшествовало проведение общественных обсуждений по их проекту, а также обсуждение мероприятий и функций территории туристского центра города Орла. Перечень предполагаемых мероприятий выглядит так: обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации; обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций на фасадах зданий, объектах показа; размещение ландшафтной и архитектурной фасадной подсветки зданий; формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды, в том числе в части создания препятствий для неограниченного проезда и парковки автотранспорта в пешеходной зоне; установка малых архитектурных форм, арт-объектов, фото-зон и смотровых площадок; повышение уровня безопасности санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия; оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.

Перечень предполагаемых функций мэрия приняла следующий: культурно-просветительная — приобщение жителей и гостей города к культуре города Орла; информационно-коммуникативная — создание условий включенности горожан в городское сообщество; рекреационная — удовлетворение потребности населения и гостей города в рекреации; развлекательная — предоставление гостям и жителям города возможности разнопланового досуга и активного отдыха; экономическая — формирование долгосрочного спроса и потребления туристов, создание бренда города; социально-бытовая — повышение качества досуга и жизни населения.

ИА «Орелград»