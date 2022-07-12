Почти 500 родителей объявлены в розыск на Орловщине

Правоохранители разыскивают должников по алиментам.



В Орловской области по состоянию на 1 июля 2022 года в розыск было объявлено 479 должников по алиментам. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФСПП России. В ведомстве пояснили, что нерадивого родителя объявляют в розыск в том случае, если он намеренно и злостно не просто уклоняется от уплаты алиментов, но и скрывается от взыскателя и судебных приставов. Объявление в розыск – это одна из мер воздействия на должников. Но имеются и другие, которые также активно применяются на практике.

«Если задолженность по алиментам превышает 10 тысяч рублей, то судебный пристав-исполнитель может вынести постановление об ограничении должника на выезд за пределы Российской Федерации, а также об ограничении его в праве управления транспортными средствами, — рассказывают в пресс-службе УФССП. — Так, за 6 месяцев 2022 года судебными приставами-исполнителями вынесено свыше 5,5 тысячи таких постановлений, после применения которых гражданами была выплачена задолженность по алиментам на общую сумму свыше 16 миллиона рублей».

В целом же в текущем году орловские судебные приставы взыскали с нерадивых родителей более 140 миллионов рублей задолженности по алиментам. Текущий показатель на 35 миллионов рублей, или на 34 процента превысил уровень аналогичного периода предыдущего года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составляет 88,1 процента, добавили в службе судебных приставов.

«Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей находится на особом контроле УФССП России по Орловской области, — подчеркивают в ведомстве. — В отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренный законодательством страны, направленный на обеспечение эффективной работы по исполнительным производствам данной категории. Эффективной мерой воздействия остается привлечение должников к административной и уголовной ответственности».

Согласно приведенной статистике, за первую половину текущего года 350 должников по алиментам были привлечены к ответственности по административной статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Кроме того, 197 нерадивых родителей за тот же период времени стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»