В Орле пешеходная переправа «порадовала» молодых мам экстремальными пандусами

Мамы перевозят детские коляски с опорой только на задние колеса и силу собственной мускулатуры.

Орловцы обсуждают в социальных сетях «экстремальные пандусы», предусмотренные для инвалидов и детских колясок подрядчиком «УПМК-22», который ввел в эксплуатацию временную пешеходную переправу около Красного моста.

Напомним, после шокирующего инцидента с падением посреди белого дня гусеничного крана, компания, реконструирующая Красный мост, резко ускорила темпы возведения временной пешеходной переправы. Несмотря на общественные сомнения по поводу безопасности этого объекта, власти уверены в своей правоте, и орловцы уже не первый день пользуются возможностью напрямую попадать из Заводского в Железнодорожный район и обратно.

Новый эксцессов пока не происходило, однако горожане с огорчением отметили другую деталь — отношение властей и подрядчика к людям с инвалидными и детскими колясками. Несмотря на повсеместно декларируемую заботу об инвалидах, «УПМК-22» выбрали не самую удобную и безопасную конструкцию пандусов.

Не легче и родителям с маленькими детьми. В частности, на одном из фото, опубликованном в соцсетях, заснят момент, где орловские мамы, превозмогая сложности, перевозят детские коляски с опорой только на задние колеса и силу собственной мускулатуры.

ИА «Орелград», фото «ЧП и ДТП Орёл»