В Орле рецидивист залез в чужом дом и напал на женщину

Орловчанку от нападения бандита спас своевременный приезд росгвардейцев.



В Орле росгвардейцы на месте преступления задержали 44-летнего мужчину и передали его в полицию. Как уточнили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии, происшествия произошло около полуночи. Местная жительница по телефону заявила, что в ее дом на улице Калужской пытается проникнуть незнакомый мужчина. На сигнал отреагировал наряд вневедомственной охраны, патрулировавший маршрут в Железнодорожном районе. Уже через несколько минут силовики были на месте и оказали помощь женщине.

«Злоумышленник повредил входную дверь, пластиковое окно и пытался применить физическую силу по отношению к хозяйке дома, — отметили в Росгвардии. — Противоправные действия гражданина пресекли росгвардейцы, которые задержали и передали его в отдел полиции. Как оказалось, ранее задержанный 44-летний орловец неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за незаконное проникновение в жилище, грабеж и причинение вреда здоровью».

Тем временем сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области за неделю провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у местных жителей. В результате было выявлено 19 правонарушений, подпадающих под действие статей 20.8 и 20.11 КоАП РФ. Кроме того, росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия в связи со смертью владельцев, окончанием срока действия разрешений и несоблюдением условий хранения.

ИА «Орелград»