В Орловской области непогода валила деревья и рвала провода

12.7.2022 | 9:13 Новости

Коммунальщики продолжают устранять повреждения и завалы.

Накануне, 11 июля, в регионе прошли грозы с порывами ветра скоростью до 22 километров в час. Не все зеленые насаждения выдержали натиск. Администрация Орла была вынуждена перейти на круглосуточный режим работы. Дороги и дворы очищаются от веток и сваленных деревьев. В приоритете автодороги, тротуары. АО «Орелоблэнерго» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» снимаются ветки с линий электропередач, сообщили в пресс-службе горадминистрации. К вывозу мусора привлечено МУП «Зеленстрой».

Аналогичная картина во многих районах Орловской области.

ИА «Орелград»

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